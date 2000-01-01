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Инновационные блоки автоматики позволяют дистанционно управлять воротами. Автоматические ворота комплектуются технологичным блоком управления, мгновенно отвечающим на команды пользователя и не дающим сбоев при эксплуатации ворот в любых климатических зонах.

Большинство автоматических ворот управляются дистанционно. Владельцу предлагается сразу несколько вариантов: от нажатия управляющей кнопки на пульте до посыла команды с мобильного телефона. Фотосенсоры и специальные датчики мгновенно дают команду о прекращении движения ворот при обнаружении на их пути препятствия. Это исключает получение травм и повреждения механизма воротных систем.

Автоматика для ворот и других подвижных конструкций создана для упрощения процедуры управления ими и повышения безопасности эксплуатации. Она безотказно работает при отрицательных температурах, устойчива к резким перепадам напряжения, быстро и просто вводится в эксплуатацию, не требует сложного программирования.

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Автоматические воротные системы становятся все популярнее. И это понятно: упрощают открывание и закрывание створок, повышают уровень безопасности въездной зоны, удобные в использовании. Открываются и закрываются при нажатии на кнопку ПДУ, интегрируются с системой контроля и управления доступом.

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Заказать автоматику для ворот в Брянске вы можете у нас. Под ключ. С подбором подходящей системы для вашей въездной зоны, доставкой и монтажом. Также мы выполняем обслуживание автоматических воротных систем любого типа.

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У нас широкий выбор электроприводов для ворот и других составляющих воротной автоматики.

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Для расчета цены и заказа звоните +7(920) 838-61-08.

У нас вы можете купить автоматику для распашных ворот гаражных или на въезде на территорию. Для створ любых размеров.

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Линейный силовой блок обеспечивает плавное открывание и закрывание створ, износостойкий и безопасный.

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Также устанавливаем автоматику для откатных ворот рельсовых, подвесных, консольных. Для бытовых и габаритных, тяжелых промышленных. Устанавливаем считыватели для ворот сдвижного типа, которые открывают доступ при помощи электронного ключа. Для контроля пропускного режима.

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Кроме того, мы работаем с автоматикой для подъемных ворот как промышленных, противопожарных, так и бытовых. Устанавливаем приводы для секционных ворот DoorHan. Базовые силовые блоки, с несущей способностью 150 – 220 кг, и мощные вальные, для полотен весом 230 – 850 кг.

Оснащаем воротные системы надежными и функциональными электронными компонентами:

ПДУ;

Кодовой клавиатурой;

Модулями GSM и Wi-Fi для управления с помощью смартфона;

Клавишными выключателями привода

и не только.

Подробности по телефону +7 (920) 838-61-08.

ООО «БИС» - все для автоматических ворот.